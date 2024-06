Incendio a Corato, fiamme in un capannone nelle vicinanze di un distributore di benzina

Un incendio è scoppiato all'interno di un capannone di un deposito ortofrutticolo alla periferia di Corato (Bari). Le fiamme sono divampate nell'area della struttura, a ridosso della sp 231, che si trova a poca distanza da un distributore di benzina.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco nonché la Polizia Locale. Non si segnalano al momento persone ferite o intossicate. Al vaglio degli investigatori le possibili cause dell'incendio che, in pochi secondi, ha provocato la formazione di una colonna di fumo nero visibile da tutta la città.

"Voglio rassicurare la cittadinanza - ha scritto su Fb il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis - e, al contempo, ringraziare con forza la Polizia locale che da subito è intervenuta sul luogo, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, gli Istituti di vigilanza".