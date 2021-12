In casa hashish, marijuana e cocaina da spacciare: due giovani in manette nel Barese, uno era già ai domiciliari

La scoperta durante una serie di perquisizioni effettuate dai carabinieri a Corato: uno dei due ragazzi, un 23enne, era già sottoposto a misura restrittiva. Nell'abitazione i militari hanno trovato anche quasi tremila euro in contanti

Proseguono i controlli dei carabinieri a Corato, mirati, in particolare, a contrastare lo spaccio. Nell'ambito di queste attività i militari hanno perquisito diverse abitazioni ed effettuato diversi controlli su strada.

Nel corso delle operazioni, le perquisizioni sono state estese anche a due abitazioni nelle quali sono stati scoperti diversi quantitativi di droga. In particolare, nell’abitazione di un 23enne già noto ai militari, sottoposto agli arresti domiciliari, sono stati rinvenuti oltre 750 grammi di marjuana e 145 grammi di hashish, la somma di 2950 euro in contanti e vario materiale da taglio e confezionamento. Il giovane è stato arrestato e su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Trani è stato condotto in carcere.

Ancora, a seguito di altra perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 29enne, sono state rinvenute 9 dosi di cocaina e vario materiale da taglio e confezionamento. Per quest’ultimo invece, dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’accompagnamento presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.