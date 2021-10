In giro per Corato con un machete, il video finisce sui social: individuati 4 giovanissimi

Un minorenne e quattro giovanissimi di Corato sono stati segnalati all'autorità giudiziaria poiché ritenuti protagonisti di un video in cui maneggiavano un machete nel centro storico della città barese. Le indagini sono state condotte dalla Polizia.

I controlli sono stati effettuati negli ultimi giorni attraverso perquisizioni domiciliari. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni, per prevenire e contrastare reati in genere ed, in particolar modo, eventuali episodi di atti vandalici e aggressioni segnalati alle Autorità.