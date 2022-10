Accoltellato in strada, ferito 50enne nel Barese

Sarebbe stato aggredito due uomini, accoltellato forse al termine di una lite. Un uomo di 50 anni è rimasto ferito all'alba di oggi, martedì 4 ottobre, in corso Garibaldi a Corato, nel Barese. Il 50enne, come riporta la Dire, si trova ricoverato in ospedale ad Andria. Non è chiaro se i tre si conoscessero già. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo le circostanze dell'aggressione e vagliando la posizione dei due presunti responsabili.