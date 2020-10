Il Petruzzelli riapre dopo i casi covid della scorsa settimana: "Tamponi per tutti i dipendenti"

Il prossimo 20 ottobre riaprirà il teatro Petruzzelli di Bari, chiuso da una settimana a causa della scoperta di 11 casi covid, quasi la totalità riguardante dipendenti (uno invece si riferisce a un maestro d'orchestra).

Negli ultimi giorni, in collaborazione con l'Asl del capoluogo pugliese sono stati eseguiti tamponi rinofaringei a tutto il personale. Il teatro, dunque, riaprirà con personale risultato negativo a due sedute consecutive negli ultimi 8 giorni. Di intesa con i dipendenti, la Fondazione effettuerà in futuro test molecolari a intervalli regolari per verificare in maniera costante il perfetto stato di salute dei dipendenti.

Si riprenderà, quindi, con la Stagione Concertistica 2020 (appuntamenti tutti confermati) e l'esibizione del violoncellista Jean-Guihen Queyras. A giorni saranno comunicate notizie in merito alla Stagione d'Opera, sospesa in modo prudenziale.