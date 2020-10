Nuova stretta anticovid, entro domenica un altro Dpcm? Stop alle 22 per i ristoranti, no ai centri commerciali nel weekend

Un altro Dpcm con un'ulteriore stretta anticovid sarebbe in arrivo per fine settimana. Le norme licenziate domenica scorsa, ovvero un stop ulteriore alla movida, alcune chiusure, l'incentivazione allo smart working e la possibilità di istituire zone della città in cui è possibile solo il transito per recarsi in casa o andare nei locali, non sembrano sufficienti a fermare la curva dei contagi tornata ieri sopra i 10mila positivi.

Tra le previsioni, come riporta Today.it, vi sono la chiusura di palestre e piscine, risparmiate dall'ultimo dpcm con una 'verifica' di una settimana, ma anche limitazioni nei centri commerciali nel weekend, nuove riduzioni per gli orari di chiusura di ristoranti e pub (c'è l'ipotesi delle 22), ma anche obblighi in più per le Asl sull'utilizzo dell'app Immuni.

Per quanto riguarda la scuola, non dovrebbe cambiare nulla per le scuole dell'Infanzia, la Primaria e le Medie, ma per gli studenti delle Superiori, invece, dovrebbe essere favorita la Didattica a distanza assieme allo scaglionamento di ingressi e uscite, riducendo così l'ìmpatto sul trasporto pubblico anche attraverso turni pomeridiani di lezioni. Una nuova stretta generale, dunque, per evitare un lockdown totale, senza escludere, però, ulteriori 'passi' verso limitazioni, in proporzione all'andamento della curva epidemica.