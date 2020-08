Sedici nuovi casi di covid nel Barese in un giorno, l'Asl: "In gran parte di rientro da Grecia e Malta"

Sedici nuovi casi positivi di covid sono stati registrati nella giornata del 12 agosto tra Bari e provincia, secondo quanto affermato dal Bollettino regionale. In gran parte si tratta di persone tornate in Puglia dopo un viaggio all'estero, come spiega il diregttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce.

"Sette sono rientri di pugliesi dalle vacanze: 4 dalla Grecia e 3 da Malta. Altri 4 - aggiunge Sanguedolce - sono contatti stretti di casi Covid precedentemente accertati e già in isolamento. Per gli altri 5 casi positivi il nostro Dipartimento di prevenzione ha in corso le indagini epidemiologiche. Per tutti sono state attivate le procedure di contact tracing per ricostruire e circoscrivere la diffusione del contagio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Regione Puglia, da oggi, ha attivato una quarantena obbligatoria per tutti coloro che rientrano da Grecia, Malta e Spagna, per evitare la diffusione del contagio.