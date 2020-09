Coronavirus nel Barese, salgono a 46 i casi accertati ad Altamura

Salgono a 46 i casi di Coronavirus accertati ad Altamura. A comunicarlo è la sindaca, Rosa Melodia, in una diretta Fb sulla sua pagina: si tratta in gran parte, ha spiegato Melodia, di contatti stretti e familiari di casi già segnalati nei giorni scorsi, e relativi a rientri dalle vacanze.

"Parliamo di soggetti prevalentemente asintomatici, soprattutto giovani", spiega la sindaca, che poi aggiunge un altro dato: "Ci sono casi di soggetti risultati positivi a metà agosto ancora non riescono a negativizzarsi, nonostante l'assenza di patologie importanti e la quarantena sono ancora positivi, questa è una situazione nuova".

Melodia ha poi fornito rassicurazioni sul lavoro che in questi giorni l'amministrazione sta svolgendo per garantire nei prossimi giorni la riapertura in sicurezza delle scuole.