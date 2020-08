Nuovi casi Covid ad Acquaviva e Noicattaro, l'appello alla cittadinanza: "Controlli serrati e multe per chi non rispetta le regole"

Proseguono i nuovi contagi di coronavirus nel Barese, con casi registrati ad Acquaviva e Noicattaro. A darne notizia i sindaci delle due cittadine baresi, Davide Carlucci e Raimondo Innamorato: "In questo momento abbiamo dieci casi di Covid 19 ad Acquaviva - spiega Carlucci su Facebook - . L'età media è molto bassa: 5 hanno 19 anni, una ne ha 23, gli altri fra 34 e 54 anni. Nessuno di loro è ricoverato in ospedale, dunque le condizioni non sono cririche. Questi dati però ci devono indurre alla massima prudenza: siamo uno dei Comuni con il più alto numero di casi in Puglia in rapporto alla popolazione. Siamo nei giorni della Festa patronale: raccomandiamo l'uso della mascherina e l'adozione di tutte le misure di prevenzione. Saranno effettuati controlli e purtroppo qualcuno sarà sanzionato".

A Noicattaro, invece, "è stato registrato un terzo caso di positività al Coronavisus tra i nostri concittadini - spiega Innamorato - Trattasi di una persona rientrata dall'estero, già sottoposta a isolamento domicialiare e che, diligentemente, non è stata a contatto con altra gente. Stiamo gestendo una fase molto delicata della Pandemia. In questi giorni si rileva un incremento di contagi su tutto il territorio nazionale e dobbiamo essere ancora più prudenti. Non essendo imposte limitazioni alla circolazione dobbiamo evitare di ridurre le distanze ed esporci al contagio. Ormai è evidente. In attesa che possa essere somministrato il vaccino è indispensabile evitare ogni forma di assembramento e proteggere le vie respiratorie. Mascherina e distanziamento possono consentirci di affrontare il quotidiano e "convivere" con questo virus. Dobbiamo preservare il piú possibile il grado di libertà che ci siamo conquistati durante il lungo e difficile lockdown" conclude Innamorato.