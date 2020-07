La Puglia in missione per aiutare l'Albania a battere il covid-19: da Bari un aereo con dispositivi di protezione e medici

Durerà 15 giorni la missione della Protezione Civile pugliese e della Regione in Albania per supportare il Paese delle Aquile nella lotta al covid-19: è partita da Bari, su un'aereo della Guardia di Finanza, una delegazione di 5 specialisti, tra cui tra cui Gaetano Di Pietro, direttore della Centrale operativa del 118 del Policlinico di Bari e responsabile regionale delle maxi emergenze e Lorenzo Natrella, responsabile delle missioni internazionali per la Protezione civile pugliese, insieme ad altri colleghi provenienti da Cuneo, Lodi e Roma.

La missione fornirà dispositivi di protezione individuale agli ospedali albanesi ma anche una ricognizione sulla diffusione del virus sul territorio e dare supporto ai colleghi d'Albania nel contenere i contagi, adottando giuste misure di sicurezza, a partire dal distanziamento sociale.

“Il sistema sanitario e di protezione civile della Regione Puglia è in grado di offrire oggi all’Albania tutto il supporto necessario per fronteggiare la minaccia del Covid19, ricambiando così l’aiuto che l’Albania ha dato alla Lombardia nei mesi scorsi – ha commentato il presidente della Regione Michele Emiliano - i rapporti di amicizia tra la Puglia e il popolo albanese e il suo premier Edi Rama sono forti e si rinnovano in tutti i momenti importanti. Sappiamo di poter contare sempre gli uni sugli altri”.