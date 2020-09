Ad Altamura riaprono le prime tre scuole dopo emergenza covid: "Prova importante". Calano i positivi: ora sono 53

Ad Altamura sono riprese le lezioni scolastiche in tre istituti superiori dopo la pausa dovura al lockdown covid e alle vacanze estive. Un banco di prova importante, anticipato di pochi giorni rispetto all'avvio ufficiale dell'anno scolastico in Puglia, previsto per il 24 settembre anche se alcune città cominceranno il 28.

A salutare l'inizio delle lezioni è il sindaco di Altamura, Rosa Melodia: "Non sarà semplice - dice - , almeno per i primi tempi, adeguarsi a vivere la quotidianità scolastica con le norme finalizzate ad evitare il rischio di contagio da Covid-19, ma sono certa che la responsabilità di tutte e di tutti ci consentirà di affrontare e superare questo momento nel migliore dei modi. Continuerò ad adoperarmi, con l’Amministrazione comunale, come già negli scorsi mesi, a risolvere tutte le problematiche che si presenteranno, a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, a supportare i dirigenti, i docenti e tutto il personale a cui auguro buon lavoro, nelle difficoltà che si presenteranno. Sento il bisogno di comunicare la mia vicinanza a voi, alunne ed alunni ed alle vostre famiglie. Iniziate questo percorso con consapevolezza, ottimismo e responsabilità. Il confronto ci porterà a crescere".

Melodia ha anche fatto il punto sulla situazione covid nella città murgiana: gli attualmente positivi sono scesi da 61 a 53 con 8 guariti. Restano 3 le persone ricoverate ma non sarebbero in gravi condizioni: "Le altre - afferma il sindaco - sono in isolamento domiciliare asintomatiche o paucisintomatiche. La caratteristica di questa terza ondata è la resistenza del virus. Non ci sono molti guariti perché dopo i consueti 15 giorni l'esito del tampone è ancora positivo".