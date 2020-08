Da Altamura e Modugno, contagi covid in aumento nei centri del Barese: "I cittadini usino mascherine e misure anticontagio"

I casi di coronavirus nel Barese sono aumentati in modo deciso negli ultimi giorni e i sindaci del territorio si appellano alla prudenza della popolazione per evitare una recrudescenza dei contagi. I primi cittadini di Altamura e Modugno hanno scritto su Facebook per aggiornare la situazione.

In particolare nella città murgiana sono salite a 24 le persone risultate positive al covid-19, come spiegato dal sindaco Rosa Melodia: "Quattro sono ricoverate e 20 in isolamento domiciliare" aggiunge il primo cittadino, spiegando che si tratta di giovani.

A Modugno invece sono 6 i cittadini attualmente in isolamento, in base alle informazioni fornite dal sindaco Nicola Magrone e raccolte dalla vice Francesca Benedetto: "Si tratta - dice - di due risultati positivi, uno dei quali ricoverato in ospedale, tre definiti contatti stretti dei due positivi e una persona che sconta la quarantena al rientro da una zona a rischio. La situazione complessivamente sembra essere definita e limitata a determinati ambiti, per il momento. A Modugno, certamente per le cautele che mantiene la nostra Comunità, il numero dei casi era rimasto fermo a lungo, e poi calato sino a giungere nei giorni scorsi ad un solo caso di positività. D’altro canto da settimane, ormai, in tutta Italia, il numero di nuovi casi di infezione continua a mantenere una tendenza costante e progressiva all’aumento. Ancora una volta devo dunque sottolineare che è importantissimo che la nostra Comunità mantenga una elevata consapevolezza e attenzione - aggiunge Magrone -. E’ fondamentale che si cerchi di evitare le situazioni di affollamento e che si continui a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione: igiene individuale, uso delle mascherine e distanziamento fisico".