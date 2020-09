Aumentano i casi di coronavirus ad Altamura, i positivi salgono a 61. Il sindaco: "Massima prudenza"

Aumentano i casi di coronavirus ad Altamura: ad aggiornare la situazione è, su facebook, il sindaco della città murgiana, Rosa Melodia. In tutto sono 61 le persone attualmente positive, in aumento rispetto ai 46 accertati 5 giorni fa.

La prima cittadina lancia un ennesimo appello alla cittadinanza per evitare l'aumento dei contagi: "Come sempre - spiega Melodia - vi invito alla prudenza ed al rispetto delle norme. Ho richiesto agli uffici ASL maggiori informazioni che condividerò con voi non appena sarà possibile".