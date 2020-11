Salgono i positivi covid ad Altamura: i contagiati sono 781. Sospesi il mercato settimanale

Ad Altamura il numero di positivi al covid è salito a 781 con 18 persone in ospedale e 3 persone in gravi condizioni. I dati sono emersi dalla riuione del Centro Operativo Comunale presieduta e convocata ieri dal sindaco Rosa Melodia e a cui hanno partecipato rappresentanti di Protezione civile e polizia locale, oltre a medici e rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio.

Restano 38, invece, i positivi nel focolaio della Rsa altamurana, scoperto pochi giorni fa. Il Coc ha disposto, per la città murgiana, la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali presenti sul territorio comunale e sono stati sospesi il mercato settimanale del sabato, i mercati rionali giornalieri con specifico riferimento agli operatori del settore non alimentare ubicati in via Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia.