Ad Altamura ultimi quattro positivi rientrati dalla Sardegna: sono 19 in tutto. Il sindaco: "Facciamo attenzione"

Diciotto contagiati provenienti dalle vacanze in Sardegna negli ultimi giorni in Puglia. La regione Puglia corre ai ripari e lancia l'obbligo della segnalazione sul sito, precisando che i vacanzieri di ritorno dall'isola situata nel mar Mediterraneo saranno sottoposti a tamponi (leggi qui).

Chi ne sa qualcosa è Altamura, la città del pane dove gli ultimi quattro dei diciannove cittadini positivi, sono rientrati proprio dalla regione sarda. A renderlo noto con una breve diretta Facebook è il sindaco Rosa Melodia. "Per fortuna i positivi sono per la maggior parte asintomatici e sono in buone condizioni" le rassicurazioni del primo cittadino.

Melodia ha spiegato che presso la tensostruttura vengono fatti i prelievi dei tamponi così come previsto e programmato sul sito della Regione "però il dipartimento di prevenzione di Altamura non si sta sottraendo a ulteriori test". Quindi, ha aggiunto, per sapere l'esito dei tamponi possono passare anche 72 ore.

"Vi invito ad utilizzare tutte le precauzioni necessarie: mascherine, distanziamento e soprattutto buon senso. Evitate assembramenti e rispettate le regole che sempre più spesso vengono sottovalutate" le raccomandazioni del sindaco di Altamura.