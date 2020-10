Ad Altamura 86 positivi al Covid, 4 nelle scuole della città. Il sindaco: "Sanificazione degli istituti"

Ad Altamura sono 86 le persone attualmente positive al coronavirus, con 4 casi che riguardano altrettante scuole della città murgiana. A fare il punto della situazione covid è il sindaco Rosa Melodia: due, al momento, i ricoverati in ospedale. In totale i casi altamurani dall'inizio della 'seconda ondata di contagi' sono 118 con 32 guariti.

Sul fronte scuole restano 4 i positivi: uno al 'Karol Wojtyla' con isolamento del gruppo classe e degli insegnanti, 1 al 'Nervi-Galilei', 1 al 'Cagnazzi' e uno alla 'Don Milani': "Sono stati adottati tutti i protocolli necessari per la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza del personale scolastico e degli alunni. Intanto Carabinieri e Polizia Locale stanno controllando il territorio per una serie di verifiche" conclude Melodia.