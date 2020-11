Contagi Covid in costante crescita, ad Altamura la sindaca chiude piazze e aree verdi

Chiuse al pubblico dalle 16 alle 22 (orario a partire dal quale scatta invece il coprifuoco disposto a livello nazionale) strade, piazze e aree verdi "nelle quali si sono rilevati maggiori assembramenti". E' la decisione della sindaca di Altamura, Rosa Melodia, a fronte dei numerosi casi Covid registrati nella cittadina murgiana. "Un'ordinanza nata dalla presenza di casi sul territorio che crescono giornalmente", ha spiegato su Fb Melodia: attualmente, i cittadini positivi in isolamento fiduciario sarebbero - secondo quanto riferito dalla sindaca - 1121. "A nulla sono valsi - ha aggiunto la sindaca riferendosi al mancato rispetto delle regole - fatti da me e da chi è in prima linea".

L'ordinanza, in vigore da ieri 10 novembre e fino al 3 dicembre, riguarda 19 luoghi della città (dalla villa comunale al centro storico, passando per diverse piazze cittadine e parchi gioco) ritenuti più esposti a rischio assembramenti. Resta la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

"In queste ore - ha sottolineato ancora la sindaca - il Viminale sta facendo richiesta ai prefetti di invitare i sindaci a porre in essere questo genere di ordinanze, e quando ho sentito la prefetta Bellomo ha avuto parole di plauso per l'iniziativa presa".