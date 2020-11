Ad Altamura oltre 800 persone contagiate, il sindaco Melodia ai cittadini: "Sconcertata da chi se ne frega di questa situazione"

"Sono sconcertata dai comportamenti delle persone: dai locali che restano aperti, dalla gente che lì beve il caffè normalmente. Tutto ciò nuoce a chi ha regolarmente chiuso. Continuiamo a far finta di niente, come se tutto debba succedere agli altri": è il commento del sindaco di Altamura, Rosa Melodia, nel corso del consueto aggiornamento Facebook sulla situazione covid nella città Murgiana.

Ieri i contagiati hanno raggiunto il totale di 801 persone, tra cui 19 ricoverati e 778 in isolamento fiduciario. Melodia chiede con forza ai cittadini di rispettare i divieti anti assembramenti: "Ci sono persone per strada che se ne fregano di tutto quello che sta accadendo. Si va al supermercato a fare la spesa, magari per feste private. Dalle 22 tutto si interrompe e si va sui social per dire che non ci sono controlli. E' interesse di tutti mantenere almeno questa situazione" afferma, evocando il rischio di una 'retrocessione' in zona rossa, "per evitare ulteriori danni economici, di salute e mentali".

"Vi invito davvero ad avere un atteggiamento un po' più responsabile - è il monito di Melodia - perché questa cosa la combattiamo insieme. Non è più concepibile questo comportamento. E poi, dalle 22 alle 5", orario del coprifuoco, "non inventatevi la storia che state andando dalla nonna perchè non sta bene. Non ci crede nessuno. Vi ringrazierei se vedessi un comportamento migliore. Il mondo, però, non lo vedo roseo" conclude il sindaco.