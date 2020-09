Coronavirus, salgono a 18 i casi nella Scuola allievi della Guardia di Finanza

Salgono a 18 i casi di Coronavirus individuati nella Scuola Allievi della Guardia di Finanza di Bari. Ai sei già accertati due giorni fa, se ne sono aggiunti altri 12, come apprende l'Ansa da fonti sanitarie.

Nella struttura, in cui sono già stati posti in isolamento fiduciario 450 allievi, la Asl ha effettuato circa 700 tamponi: al momento si conosce l'esito per circa 200 di essi.