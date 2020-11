A Bari arrivati i banchi a rotelle, Sasso (Lega):"Con le chiusure delle scuole non servono più"

"Come testimoniato da una foto ricevuta questa mattina alle 8.30, inviata da un Istituto superiore di Bari, posso esultare: finalmente sono arrivati i banchi a rotelle, ma adesso non servono più. Giacciono desolati nei corridoi delle nostre scuole, senza studenti che sono a casa in Dad". E' il commento del deputato barese della Lega, Rossano Sasso, attraverso un post sulla sua pagina Facebook.

"Costano - aggiunge - intorno ai 200 euro al pezzo da moltiplicare poi per altre scuole, dove si verificano quotidianamente casi analoghi, e via via per milioni di studenti di tutte le scuole italiane. Una cifra totale che supererebbe il miliardo di euro. Forse sarebbe il caso di sospendere le consegne di questi inutili banchi, ed utilizzare i soldi per acquistare tablet per la didattica a distanza. Molte famiglie ne sono sprovviste - sottolinea Sasso - circa il 25% degli alunni ha difficoltà a seguire la Dad".

Il deputato leghista si chiede anche "quanti posti in più di terapia intensiva avremmo potuto realizzare nella mia Puglia, e nel resto d'Italia?". "Come Lega - conclude - abbiamo già depositato proposte concrete per utilizzare questi soldi in maniera diversa".

(Foto Rossano Sasso Fb)