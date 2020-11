Oltre 1800 tra isolati e contagiati covid in città: in testa San Paolo e quartieri della la zona sud di Bari

Oltre 1800 persone coinvolte, tra isolati e contagiati, nei vari quartieri della città: crescono anche a Bari i numeri della seconda ondata covid secondo Comune e Prefettura. Il conteggio vede un incremento, giorno dopo giorno, di positivi e dei contatti costretti all'isolamento.

In vetta alla graduatoria c'è la zona compresa tra il San Paolo e parte di San Girolamo, con 296 casi, seguita con 235 dalla zona 'sud' del capoluogo, ovvero Japigia, Torre a Mare, San Giorgio e una zona di San Pasquale. Duecento, invece, sono tra Picone, Poggiofranco e una parte di Carrassi. Un'altra area di quest'ultimo quartiere e di San Pasquale, invece, comprende 171 persone tra isolati e contagiati.

A seguire, con 170, c'è il Libertà, mentre San Nicola e Murat ne contano 111, così come Santo Spirito 100, Mungivacca 99 e Palese 96. Tra Ceglie, Carbonara e Loseto ce ne sono 93. All'ultimo posto c'è Madonnella con 70 casi. Dal totale mancano 193 situazioni non ancora suddivise poiché si tratta di persone che non risultano all'Anagrafe.