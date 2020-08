Covid, medico di famiglia in terapia intensiva a Bari. Fimmg sollecita la Asl: "Fornire subito i dpi previsti per legge"

“Sollecitiamo la ASL Bari a fornire subito ai medici di medicina generale i DPI previsti per legge”, così Nicola Calabrese, Vice segretario nazionale Fimmg e Segretario Fimmg Bari (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), in una nota commenta l’aumento dei casi positivi al Corononavirus in tutta la Puglia, dando anche notizia del ricovero in terapia intensiva per Covid-19 di un medico di famiglia di Bari.

“La Regione ha disposto di fornire i DPI ai medici di famiglia, dato che la legge di conversione del decreto 'Cura Italia' prevede che i dispositivi di protezione individuale siano forniti in via prioritaria ai medici, compresi quelli con rapporto convenzionale. Abbiamo sollecitato più volte in tal senso la ASL. - aggiunge Calabrese - Ma al momento la bozza di regolamento giace sul tavolo del Direttore generale, in attesa di approvazione.” “Se, insieme ai test sierologici, ai medici di medicina generale non verranno consegnati anche i DPI indispensabili per effettuarli in sicurezza, come medici di famiglia non potremo garantire i test. Impensabile eseguire test sierologici a tappeto agli insegnanti senza adeguati dispositivi di protezione”, conclude Calabrese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.