Trentadue positivi nel Barese e due decessi: "Nuovi casi in gran parte da focolai già noti"

"Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 32 nuovi positivi al Sars-Cov2. Le positività odierne riguardano in particolare 27 contatti stretti collegati a casi già isolati e sotto sorveglianza, 1 rientro dalla Sardegna e 4 casi in corso di accertamento": ad affermarlo è il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce, commentando i dati del bollettino covid-19 nel Barese per la giornata del 10 settembre. Due i decessi registrati complessivamente.

Le altre province pugliesi

La situazione nelle altre province pugliesi è più confortante. Un solo contagio nel Brindisino e uno nel Leccese: si tratta rispettivamente di "un positivo registrato oggi è stato individuato attraverso il contact tracing, poiché collegato a un caso precedente" spiega il dg Asl Brindisi Giuseppe Pasqualone e "di un contatto stretto di caso già noto, residente in provincia di Lecce" afferma il dg Asl salentina Rodolfo Rollo.

“Nelle ultime 24 ore in provincia di Foggia - rimarca il locale dg Asl Vito Piazzolla - sono stati registrati 13 nuovi casi di persone positive al Covid 19. Di questi: 5 sono contatti di casi già noti; 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale. È scattata immediatamente la sorveglianza attiva e la verifica dei contatti stretti da parte dei nostri servizi”.

Infine c'è la provincia di Taranto: "Dei 17 casi di Covid attribuiti per residenza a Taranto - afferma il dg Asl Stefano Rossi -, alcuni sono riconducibili al focolaio dell’azienda di Polignano a Mare; altri casi sono relativi al focolaio della RSA di Ginosa Marina; altri, infine, sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione".