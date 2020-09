Bari e provincia trainano i nuovi positivi covid in Puglia: "Su 56 contagi odierni ben 20 sono di origine non nota"

La provincia di Bari si conferma quella più 'prolifica' in Puglia per i contagi di coronavirus: degli 83 contagi regionali, infatti, ben 56 provengono dal Barese, in base a quanto riferisce il bollettino epidemiologico del 13 settembre 2020.

"Trentasei di questi - spiega il dg Asl Bari Antonio Sanguedolce - sono contatti stretti di casi già individuati e sotto sorveglianza. Il Dipartimento di prevenzione ha avviato indagini - prosegue - sui restanti 20 casi positivi, con l’obiettivo di individuare origine e fattori di rischio”.

I contagi nelle altre province pugliesi

Se per Bari vi sono numerosi nuovi infetti non collegati a rientri o a casi già individuati, la situazione è meno negativa nelle altre province, a cominciare da Bari e Brindisi, dove sono stati individuati rispettivamente 3 nuovi infetti (con un sintomatico e due a cui sono state applicate indagini epidemiologiche" e due (una coppia a stretto contatto con un caso già accertato da altra Asl).

A Foggia invece, spiega il Dg Asl Vito Piazzalla, le positivià sono 14: "Quattro rientri dalla Sicilia; 5 contatti di casi già noti, 1 cittadino straniero presente sul territorio provinciale; 1 persona individuata durante l'attività di screening; 3 persone sintomatiche”.

In provincia di Lecce, secondo quanto riferisce il dg Asl Rodolfo Rollo, i sei positivi di oggi riguardano cittadini temporaneamente presenti nella nostra provincia e già in isolamento”. Infine a Taranto, afferma il dg Asl Stefano Rossi "i 3 casi positivi sono pazienti appartenenti a nuclei di congiunti positivi già riscontrati in precedenza e seguiti, osservati, durante indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione”.