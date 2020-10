Quattro decessi e 144 nuovi contagi covid nel Barese, l'Asl: "Circolazione resta elevata"

Quattro decessi e 144 nuovi casi: è il bilancio di oggi, tra Bari e provincia dell'epidemia di covid, secondo quanto spiegato dal Bollettino regionale del 15 ottobre. Il dato è stato analizzato dal direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce: " L’attività di contact tracing continua a evidenziare una casistica legata ai positivi già isolati e sottoposti a sorveglianza epidemiologica. I dati a nostra disposizione mostrano che la circolazione virale resta elevata, in particolare, in ambito familiare e comunitario, perciò va ribadita l’estrema utilità di attenersi alle regole anti-contagio: frequente igiene delle mani, distanziamento interpersonale e uso della mascherina anche all’aperto".

"Inoltre - rimarca Sanguedolce - invitiamo i cittadini ad un rigoroso rispetto delle nuove regole dettate dal Governo, soprattutto in una fase in cui ognuno è chiamato ad agire responsabilmente, nella piena consapevolezza dell’emergenza sanitaria in corso, contribuendo a limitare le occasioni di trasmissione del virus”.