In rapida salita i casi covid nel Barese, 175 positivi in un giorno: "Focolai anche in scuole ed rsa"

In sole 24 ore 175 contagi rilevati di covid nel Barese: un aumento esponenziale, rispetto ai giorni scorsi, rilevato dal Bollettino Epidemiologico Regionale. Il dato preoccupante è stato analizzato dal dg dell'Asl di Bari, Antonio Sanguedolce: “I casi di positività registrati oggi in provincia di Bari - spiega - sono riferiti per la maggior parte a contatti stretti di positivi già tracciati in precedenza".

"Il dipartimento di prevenzione - rimarca Sanguedolce - ha poi individuato una serie di cluster: si tratta di istituti scolastici tra Bari e provincia, una Residenza sanitaria per anziani, una casa di cura privata e un gruppo di stranieri presenti sul territorio" conclude il dg Asl.