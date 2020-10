Aumenta la pressione sui Pronto Soccorso del Barese: 250 pazienti assistiti in sole 8 ore

Dalle 8 alle 16 di oggi sono stati assistiti, nei 9 pronto soccorso della provincia di Bari, 252 pazienti tra cui 6 in codice rosso e una settantina di casi sospetti Covid o comunque di persone che avvertono sintomi paragonabili a quelli del covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un dato decisamente superiore al solito poiché, in media, i pazienti visitati nei pronto soccorso, in 24 ore, non va oltre le 400 unità. Un dato che certifica la pressione sugli ospedali del Barese nei giorni della seconda ondata covid. Il Policlinico di Bari è in 'testa' con 58 pazienti trattati in 8 ore.