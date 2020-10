Positiva cancelliera del Tribunale di Bari: sanificati tre piani degli uffici di Poggiofranco

Una cancelliera del Tribunale di Bari è risultata positiva al coronavirus. Si tratta del primo caso di contagio covid, dall'inizio della pandemia, da parte di un operatore che lavora negli uffici penali baresi.

Sanificati tre piani del Palazzo di Giustizia di via Dioguardi, a Poggiofranco. La cancelliera, in servizio al terzo piano, sarebbe stata contagiata in ambito familiare. In auto-isolamento il collega che lavora nello stesso ufficio. E' stato, quindi, avviato il tracciamento interno dei possibili contatti stretti. Al momento non vi è alcuna sospensione delle udienze o delle attività di cancelleria.