Aumentano i contagi a Bitonto, il sindaco Abbaticchio ai cittadini: "Denunciate amici e parenti che non portano la mascherina"

"Vedo denunce generiche e, come sempre, anonime su fonti e destinatari.Credo non servano a nulla, in questo modo. Se non a scatenare i soliti luoghi comuni degli altrettanto soliti noti. Stasera passerò personalmente sulle strade indicate più diffusamente e prenderò nota dei volti conosciuti. Vi invito a fare lo stesso e a sporgere denuncia formale verso amici e parenti che non rispettano le regole": a parlare è il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, il quale lancia un appello agli abitanti della sua città per segnalare comportamenti poco virtuosi da parte di altri concittadini.

"L'ultimo dato - dice Abbaticchio - è pari a 19 contagi e il corpo di Polizia municipale, per via di quanto sapete, è decimato fino al 20 settembre, data di conclusione dell'isolamento precauzionale di 14 agenti. Ho scritto una nota al Questore chiedendogli aiuto e supporto particolare, ringraziando le forze dell'ordine per quanto stanno facendo. O ci aiutiamo, o non fermiamo nulla. L'avviso anche ai genitori non e' casuale" conclude Abbaticchio.