Sindaco di Bitonto minaccia di chiudere tutto: "Così non va, diamoci una regolata"

Il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio si dice pronto a mettere in campo misure ancor più restrittive del Dpcm del Governo Conte del 3 novembre, che entrerà in vigore a partire dalla mezzanotte di domani 6 novembre e che colloca la Regione Puglia nella fascia arancione.

"Altri 10 contagi in più oggi a Bitonto. La curva conserva una costanza territoriale terribile. Di questo passo supereremo i 200 contagi tra qualche giorno. Ho chiesto, per tramite del commissario e vicequestore, un aumento delle forze dell'ordine per aumentare i controlli. Cosi non va. Per niente. O ci diamo tutti una regolata, o si chiuderà tutto" il commento del primo cittadino.