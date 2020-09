Nove positivi al coronavirus a Bitonto, il sindaco Abbaticchio: "Teniamo alta l'attenzione"

A Bitonto sono 9 le persone attualmente positive al coronavirus: a fare il punto sull'epidemia covid nella cittadina barese è il sindaco Michele Abbaticchio.

"Ovviamente le persone interessate - spiega Abbaticchio su facebook - sono state tutte contattate e restano in isolamento domiciliare. Nessuna di loro presenterebbe condizioni di salute negative. Ripeto, fino alla noia, di indossare le mascherine nei casi previsti, lavarsi spesso le mani ed evitare contatti ravvicinati con amici o parenti non conviventi. Teniamo alta l'attenzione, non tradiamo noi stessi e la nostra Comunità" conclude Abbaticchio.