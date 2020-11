Coronavirus nel Barese, superati i cento casi tra Bitonto, Mariotto e Palombaio: i contagi salgono a 126

Crescono i contagi covid anche nel territorio di Bitonto, dove si è raggiunta quota 126 positivi. A darne notizia è il sindaco Michele Abbaticchio in un punto riassuntivo su Facebook. Ai 113 casi in città, vanno aggiunti quelli riscontrati nelle ex frazioni di Mariotto e Palombaio, rispettivamente 7 e 6.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ho già accolto la richiesta dell'Ordine dei Medici - spiega Abbaticchio - di fornire e attrezzare un'aula per i tamponi rapidi, quando gli sarà data la possibilità di ottenere i kit, per facilitare l'accesso a tutti in zona con un parcheggio antistante per ovvie ragioni. A breve vedremo come rispondere alle nuove limitazioni del Governo, cercando di aiutare quante più persone possiamo" conclude il sindaco, definendosi "stremato" quanto i cittadini per la difficoltà della situazione.