Sette nuovi casi di coronavirus nel Barese: "Due persone rientrate da Malta e una dall'Albania"

Sono 7 i nuovi casi di coronavirus nella terra di Bari secondo i dati del Bollettino Regionale Puglia per il 19 agosto 2020. Le nuove positività riguardano in gran parte rientri dall'estero: “Il Dipartimento di Prevenzione ha registrato oggi 7 nuovi casi di positività - spiega il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce - . Si tratta in dettaglio di 2 rientri da Malta, uno dall’Albania, un contatto stretto di un caso positivo già noto e 3 casi individuati durante l’attività di triage in struttura sanitaria”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.