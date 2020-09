A Bari e in provincia 51 nuovi casi covid e un decesso: 31 collegati a casi isolati in precedenza

A Bari e provincia sono 51 i nuovi casi di coronavirus rilevati nel bollettino regionale del 16 settembre 2020. Ravvisato anche un decesso, secondo quanto spiega il dg Asl Bari Antonio Sanguedolce: "Le positività riguardano 31 contatti stretti collegati a casi isolati in precedenza e sottoposti a sorveglianza, 1 rientro dall’Australia e 19 casi sui quali sono in corso accertamenti epidemiologici” spiega il dirigente sanitario.

La situazione coronavirus nelle altre province pugliesi

Nelle altre province le situazione è meno rosea rispetto ai giorni scorsi: “Dei quattro positivi in provincia di Brindisi, - spiega il locale dg asl Giuseppe Pasqualone - due sono contatti stretti di un caso di altra Asl, uno è un cittadino straniero rientrato dalla Romania e l'ultimo riguarda una persona che si è sottoposta a tampone perché aveva manifestato sintomi collegabili al Covid”. Undici, invece, 2sono i casi registrati oggi nella Bat. - afferma il dg Asl territoriale Alessandro Delle Donne -. Su 8 sono in corso le indagini epidemiologiche a cura del Dipartimento di Prevenzione, mentre 3 casi sono riconducibili a un solo caso positivo registrato nei giorni scorsi”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La seconda provincia pugliese per contagi giornalieri è Foggia: "Oggi - dice il dg asl di Capitanata Vito Piazzolla - sono 22. Si tratta di:10 persone sintomatiche; 9 contatti stretti di casi già noti; 3 persone individuate durante l'attività di screening di pre-ricovero. Tutti sono stati presi in carico dal Servizio di Igiene aziendale che sta effettuando le relative indagini epidemiologiche”. In provincia di Lecce, secondo quanto afferma il dg Asl del Salento Rodolfo Rollo "si registrano 9 casi: 4 sono contatti di casi già noti, 2 hanno contratto l’infezione fuori regione, uno è un residente su cui sono in corso le indagini epidemiologiche, 2 sono casi noti relativi al mese di agosto inseriti oggi nel sistema di sorveglianza nazionale”. Infine, secondo il dg Asl Taranto Stefano Rossi, nella provincia Jonica vi sono 4 casi: "Due riguardano contatti stretti di casi positivi già noti e sottoposti a sorveglianza, gli altri 2 riguardano giovani sottoposti a test”.