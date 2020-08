Undici nuovi positivi nel Barese, non solo rientri dall'estero e contatti stretti: "Verifiche e tracciamento anche su tre casi"

Undici nuove positività al coronavirus tra Bari e provincia: è quanto afferma il Bollettino Epidemiologico Regionale per la giornata di domenica 24 agosto. Non vi sono, come di consueto, solo i focolai legati ai rientri.

A spiegare la situazione è il direttore generale dell?Asl Bari, Antonio Sanguedolce: “Nella giornata odierna il Dipartimento di Prevenzione ha individuato 11 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2 - si legge in una nota -. Tra questi si registrano 2 rientri dall’Albania, 6 contatti stretti di casi già presi in carico e altri 3 per i quali sono attualmente in corso le attività di verifica e tracciamento” conclude Sanguedolce.