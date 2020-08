Venti casi in più di covid a Bari e in provincia, l'Asl: "Dieci nuovi ricoveri in ospedale"

Sono venti i nuovi casi di coronavirus a Bari e in provincia, registrati nelle ultime 24 ore secondo il Bollettino Epidemiologico regionale. A illustrare i casi è il direttore generale dell'Asl Bari, Antonio Sanguedolce: "Dieci sono contatti stretti di soggetti già individuati dal nostro Dipartimento di prevenzione, 2 rientri dalla Sardegna, e altri 3 casi sui quali sono state attivate le procedure standard di sorveglianza e di tracciamento".

"Il resto dei positivi fa riferimento a soggetti sintomatici presi in carico dai pronto soccorso delle strutture ospedaliere Asl. Per 10 casi è stato necessario il ricovero in ospedale” conclude Sanguedolce.