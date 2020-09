In Puglia novanta casi di Coronavirus e due decessi. In provincia di Bari 52 nuovi positivi

Novanta nuovi casi in tutta la regione e due decessi nel Foggiano. Sono i dati riportati nel bollettino Covid della Regione Puglia aggiornato a lunedì 28 settembre.

Cala, rispetto ai giorni precedenti, il numero di tamponi esaminati: oggi sono 1456. I nuovi positivi sono così distribuiti: 52 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota.

4.600 sono i pazienti guariti (un numero consistente rispetto a ieri: 73 in più). 2.419 sono i casi attualmente positivi: di questi, 229 risultano ricoverati (7 in più rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 7.611, di cui 2.978 nella provincia di Bari.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 28.9.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/319HI