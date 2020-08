In Puglia 69 nuovi casi Covid registrati: in provincia di Bari altri 41 positivi

Sono 69 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia. E' quanto riporta il bollettino epidemiologico regionale di oggi, domenica 30 agosto.

Su 2.708 test per l'infezione da Covid-19 effettuati, risultano 41 casi in provincia di Bari, quattordici in provincia di Foggia, otto nella provincia Bat, uno in provincia di Brindisi, uno in provincia di Lecce e quattro in provincia di Taranto. Non si registrano invece decessi.

Il numero di pazienti guariti resta stabile a 4.029. Il numero dei pazienti guariti passa a 817 (dai 748 di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio della pandemia è di 5.402, di cui 1.862 nella Provincia di Bari. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 30.8.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/dad6N