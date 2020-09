Sessanta nuovi positivi al Coronavirus in Puglia: 22 contagi e una vittima nel Barese

Sale lievemente, rispetto a ieri, il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrato nelle ultime 24 ore in Puglia. I casi riportati nel bollettino epidemiologico di oggi, domenica 6 settembre, sono complessivamente 60, su 3.358 test registrati.

Di questi, 22 casi riguardano il Barese dove si registra anche un nuovo decesso (l'unico di oggi in Puglia). Gli altri nuovi contagi sono distributi tra Bat (4), provincia di Brindisi (4), 12 in provincia di Foggia, 14 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto.

Il numero dei pazienti guariti sale a 4.126, mentre 1.167 sono i casi attualmente positivi. Aumenta di alcune unità il numero di pazienti ricoverati: oggi sono 162, sette in più rispetto a ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.856, di cui 2.113 nella provincia di Bari.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.9.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/S7tMx

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(foto Ansa)