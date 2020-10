Scoperti 114 nuovi casi di coronavirus in Puglia. Salgono leggermente i ricoveri in ospedale

Sono 114 i nuovi casi di covid registrati in Puglia secondo il bollettino epidemiologico dell'1 di ottobre. Un decesso è stato rilevato in provincia di Foggia.I test eseguiti sono 4152: complessivamente scoperti 74 nuovi casi in provincia di Bari, 5 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 provincia di residenza non nota.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 413.516 test. Complessivamente sono 4.697 i pazienti guariti mentre salgono a 2.607 i casi attualmente positivi di cui 231 in ospedale (due in più di ieri)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.900, così suddivisi: 3.108 nella provincia di Bari, 699 nella Bat, 774 nella provincia di Brindisi, 1.906 nella provincia di Foggia, 803 nella provincia di Lecce, 548 nella provincia di Taranto, 60 attribuiti a residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26.9.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/DxhDK