Ottantasei casi covid in Puglia nelle ultime 24 ore e zero decessi. Circa tremila i test effettuati

In Puglia sono stati scoperti 83 nuovi casi positivi di coronavirus: è quanto afferma il bollettino epidemiologico regionale per la giornata di domenica 13 settembre. Non sono stati registrati decessi. In tutto i test effettuati sono 2955 con ben 56 positività nella provincia di Bari, 3 nella Bat, 2 nel Brindisino, 14 nel Foggiano, 6 nel Leccese e 3 nel Tarantino.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 349.719 test. In tutto sono 4.201 i pazienti guariti. Al momento sono 1.678 i casi attualmente positivi. di cui 204 ricoverati (7 in più di ieri).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 6.449, così suddivisi: 2.439 nella provincia di Bari, 518 nella Bat, 741 nella provincia di Brindisi, 1.523 nella provincia di Foggia, 722 nella provincia di Lecce, 453 nella provincia di Taranto, 52 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota (un caso è stato eliminato dal database).

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13.9.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/sydM9