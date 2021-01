In Puglia scoperti 1295 nuovi positivi su 9500 tamponi. Altri 31 decessi, in costante calo i ricoverati

Sono 1295 i nuovi positivi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale per il 15 gennaio 2021. In tutto sono stati effettiati 9540 test: individuati 453 nuovi positivi in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 130 nella Bat, 292 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 278 in provincia di Taranto, 3 casi di residenza non nota.

Registrati altri 31 decessi: 10 in provincia di Bari, 2 inella Bat, 2 in provincia di Brindisi, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.161.992 test. Ad oggi 48.765 sono i pazienti guariti mentre salgono a 55.822 i casi attualmente positivi. In discesa, nuovamente, i ricoveri, a quota 1522 rispetto ai 1549 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 107.397, così suddivisi: 41.060 nella provincia di Bari, 12.271 nella Bat, 7.863 nella provincia di Brindisi, 23.134 nella provincia di Foggia, 8.623 nella provincia di Lecce, 13.778 nella provincia di Taranto, 565 attribuiti a residenti fuori regione; 103 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 15.1.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/x5hSR