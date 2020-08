Venti nuovi contagiati in Puglia e nessun decesso: quattro positivi covid in più nel Barese

Nessun decesso e 20 nuovi casi di coronavirus in Puglia: è quanto afferma il bollettino della Regione per il 18 luglio 2020. Il numero è in salita rispetto ai 4 di ieri ma con 2644 tamponi, praticamente il triplo rispetto ai circa 900 di lunedì.

Complessivamente si registrano 4 in provincia di Bari; 4 nella Bat, 2 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce e 1 da fuori regione. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 270938 test e 3987 sono i pazienti guariti. In tutto 340 sono i casi attualmente positivi, 56 dei quali in ospedale. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4882 tra cui 1593 nel Barese.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 18-08-2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/YFD0O