Otto nuovi casi di covid in Puglia: due positivi in più nel Barese. Non si registrano decessi

Sono otto i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Puglia. E' quanto afferma il consueto bollettino epidemiologico fornito dalla Regione. Complessivamente sono stati effettuati 1843 test con 2 positività nel Barese, 1 nel Brindisino, 2 nel Foggiano e 2 nel Leccese.

Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 227533 test. In tutto 3961 sono i pazienti guariti mentre 77 i casi attualmente positivi di cui 16 ricoverati in ospedale.

Complessivamente i casi totali, suddivisi per aree, sono così suddivisi: 1.502 nella provincia di Bari, 382 nella Bat, 671 nella provincia di Brindisi, 1180 nella provincia di Foggia, 540 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico completo Regione Puglia 25-7-2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/kWIvh