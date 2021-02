In Puglia altri 1104 casi Covid, il rapporto positivi-tamponi al 13,5%. Ventidue decessi, ricoveri in leggero calo

In Puglia sono stati individuati 1104 nuovi casi Covid, su 8179 tamponi, numero decisament epiù rispetto agli ultimi giorni. E' quanto afferma il bollettino epidemiologico regionale. Il tasso di positività è del 13,5%, in aumento rispetto al 9,56% di sette giorni fa, in un contesto simile per tamponi e arco settimanale. In dettaglio si segnalano 429 nuovi casi in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 75 nella Bat, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 258 in provincia di Taranto, 3 casi fuori regione, 3 casi provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 22 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. I ricoveri calano a 1410 pazienti (ieri erano 1418)

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.540.574 test. 108.948 sono i pazienti guariti mentre 32.039 sono i casi attualmente positivi, in leggera risalita rispetto ai 31.972 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 144.874 così suddivisi: 55.276 nella provincia di Bari, 15.468 nella Bat, 10.736 nella provincia di Brindisi, 29.146 nella provincia di Foggia, 12.298 nella provincia di Lecce, 21.207 nella provincia di Taranto, 580 attribuiti a residenti fuori regione, 163 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 26.2.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/icF39