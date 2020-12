Bollettino Covid, in Puglia 1602 contagi (su oltre 8700 test): nel Barese più della metà dei decessi

Sono 1602 (su 8753 test) i nuovi casi Covid in Puglia: a confermarlo sono i dati del bollettino del 3 dicembre, che vede nel Barese 721 contagi. Nel resto della Puglia, invece, sono stati registrati 147 casi in provincia di Brindisi, 177 nella provincia BAT, 250 in provincia di Foggia, 135 in provincia di Lecce,163 in provincia di Taranto, 14 da residenti fuori regione e 5 casi di residenza non nota sono stati riclassificati ed attribuiti.

Nel Barese anche la maglia nera per i decessi (24 sui 42 totali), oltre ai 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Bat, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto e 1 da residente fuori regione. Salgono a 15.912 i pazienti guariti (15.341 ieri) e a 41.749 gli attualmente positivi (40.768 ieri), con un calo di 42 ricoverati (1847)

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 59.249, così suddivisi:

23.015 nella Provincia di Bari;

6.745 nella Provincia di Bat;

4.149 nella Provincia di Brindisi;

13.614 nella Provincia di Foggia;

4.430 nella Provincia di Lecce;

6.904 nella Provincia di Taranto;

389 attribuiti a residenti fuori regione,

3 provincia di residenza non nota.