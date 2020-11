Balzo dei contagi in Puglia: oltre 1100 positivi, circa 700 nel Barese. Dodici decessi nelle ultime 24 ore

Salgono ancora i casi di covid in Puglia, superando per la prima volta quota mille giornalieri: secondo i dati del bollettino regionale i nuovi contati sono 1163, su 5955 test. In particolare sono stati rilevati 716 in provincia di Bari, 61 in provincia di Brindisi, 117 in provincia BAT, 115 in provincia di Foggia,45 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 7 attribuiti a residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 12 decessi: 1 in provincia Bat, 11 in provincia di Foggia. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 573.063 test. Ad oggi 6.813 sono i pazienti guariti mentre 13.525 sono i casi attualmente positivi, di cui 844 in ospedale (ieri erano 793).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 21.091, così suddivisi: 8760 nella provincia di Bari, 2304 nella Bat, 1408 nella provincia di Brindisi, 4925 nella provincia di Foggia, 1492 nella provincia di Lecce, 2050 nella provincia di Taranto, 151 attribuiti a residenti fuori regione, 1 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino 3.11.2020 è disponibile al link: https://rpu.gl/rbAyu