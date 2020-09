Registrati altri 99 casi di Covid in Puglia, un terzo nel Barese. Tre decessi nelle ultime 24 ore

Complessivamente sono 4.675 i pazienti guariti. I casi attualmente positivi raggiungono quota 2516, di cui 229 ricoverati, 5 in più di ieri. Nessun morto in più a Bari e in provincia