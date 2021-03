Sale ancora la curva del contagio in Puglia: altri 1483 casi Covid, percentuale di positivi al 14%

In particolare, sono stati individuati 600 nuovi casi in provincia di Bari. Quindici i decessi di cui 9 proprio nel Barese. Cala leggermente, invece, il numero dei ricoverati

In Puglia sono stati individuati altri 1483 casi di Covid su un totale di 10526 test effettuati, secondo il bollettino epidemiologico del 6 marzo 2021. Continua a salire il tasso di positività tra tamponi e casi: oggi è al 14,08%, in aumento rispetto al 12,47% di sabato scorso in un contesto settimanale simile.

In particolare, sono stati individuati 600 nuovi casi in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 110 nella Bat, 208 in provincia di Foggia, 170 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Registrati 15 nuovi decessi: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Calano i ricoverati, scesi a 1439 rispetto ai 1443 di ieri.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.613.815 test. Ad oggi 115.362 sono i pazienti guariti mentre salgono di circa 600 unità gli attualmente positivi per un totale di 34.853 s

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 154.302 così suddivisi: 59.499 nella provincia di Bari, 16.159 nella Bat, 11.336 nella provincia di Brindisi, 30.386 nella provincia di Foggia, 13.209 nella provincia di Lecce, 22.914 nella provincia di Taranto, 609 attribuiti a residenti fuori regione, 190 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 6.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/QIF2v