Poco meno di 600 nuovi casi covid in Puglia (su quasi 4600 tamponi): forte balzo dei ricoveri, tasso di positività al 13%

In Puglia sono stati individuati 594 nuovi casi di Covid a fronte di 4560 test effettuati, secondo il bollettino dell'8 marzo 2021 emesso dalla Regione. Il tasso di positività è del 13,02%, in leggero calo rispetto a lunedì scorso (era del 13,47%) in un contesto simile per numero di tamponi e giornata post-domenicale dove c'è sempre un calo di test per via del festivo.

Nel dettaglio sono stati individuati 301 nuovi casi in provincia di Bari, 42 in provincia di Brindisi, 14 nella Bat, 87 in provincia di Foggia, 117 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 6 casi di provincia di residenza non nota. 2 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 13 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. In forte aumento i dicoveri, saliti a 1516 rispetto ai 1458 di ieri. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.626.872 test. Ad oggi sono 116.722 i pazienti guariti mentre calano di duecento unità, a 35.207 i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 156.051 così suddivisi: 60.370 nella provincia di Bari, 16.247 nella Bat, 11.435 nella provincia di Brindisi, 30.702 nella provincia di Foggia, 13.410 nella provincia di Lecce, 23.077 nella provincia di Taranto, 611 attribuiti a residenti fuori regione,199 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 8.3.2021 è disponibile al link: https://rpu.gl/nlhrj